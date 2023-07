50:58

Amb Xavi Martínez

En la tercera hora d'avui, Guillem F. Marí repassa les novetats de la cartellera amb Tom Cruise i la nova 'Missió Impossible' com a plat fort. També hi ha novetats de Pixar i Netflix. Per tancar programa i setmana, Eva Moreno ens parla de la controvertida pràctica del 'chemsex' i ens en porta un testimoni.