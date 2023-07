51:36

Amb Xavi Martínez

En la tercera hora d'avui, Alberto Rey celebra que aquesta setmana, per fi, s'estrenarà la pel·lícula de Barbie. També fa un repàs de la situació de la vaga d'actors de Hollywood. Després, Marta Pontnou es planteja per què, en el vocabulari sexual, ens fa menys vergonya fer servir castellanismes que paraules catalanes. Aprofita també per fer una dura crítica en la bretxa de gènere en l'àmbit de la medicina.