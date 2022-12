54:22

Amb Xavi Martínez

En aquesta última hora de programa, Beatriz Carvajal i Carme Ruscalleda ens porten els ingredients necessaris per gaudir del millor sopar de cap d'any i, per acabar el programa, parlem amb la nostra psicòloga, Arantxa Coca, sobre com enfocar els propòsits per aquest 2023.