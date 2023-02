54:40

Amb Xavi Martínez

Entrem a la última hora del programa amb la secció de l'Uri Darnès, que ens parla d'eSports i explica què és la Kings League, tot el públic i la expectació que mou, i com no, els salsejos que ja començen a haver-hi al voltant de la lliga creada per Gerard Piqué.

Per últim, acabem amb Rita Rakosnik, la nostra experta en cultura pop, que avui ens porta un nou terme, el 'lucky girl syndrome', que té a veure amb la positivitat tòxica.