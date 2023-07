26:16

Amb Xavi Martínez

Per sortir de festa, ja no cal fer-ho fins que surti el sol: cada vegada més gent aposta per sortir de copes a la tarda en el que s'ha batejat com a 'tardeo'. La moda és tal que des del sector ja estan programant esdeveniments específics per a aquesta franja horària. En parlem amb Dimas Vegas i Santi López, creadors d'El Paripé Tardeo, i Ignacio Páez, d'El Tardet.