Alberto Rey i Susan Sarandon, destinats a no creuar-se

23:00

Amb Xavi Martínez

Alberto Rey ha estat a punt d'entrevistar Susan Sarandon en moltes ocasions, malauradament mai ha arribat a ser una realitat. Per això, ens porta una dissertació sobre l'actriu des de 'The Rocky Horror Picture Show' fins a la seva vida privada passant per Thelma i Louise.