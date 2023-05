Avui sortim

Per què un jove arriba a plantejar-se el suïcidi?

10:28

Amb Xavi Martínez

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el suïcidi és la segona causa de mort en joves d'entre 15 i 29 anys. Per això, aquest va ser el tema central del 85è Fòrum Social Pere Tarrés. Una de les persones que va participar per tractar el suïcidi en joves va ser Glòria Iniesta, mestra i representant de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, amb qui parlem en directe.