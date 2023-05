Avui sortim

Per què els joves se senten cada vegada més sols?

38:35

Amb Xavi Martínez

Gairebé el 37% dels joves d'entre 18 i 24 anys han sentit soledat durant l'últim any segons un estudi de l'agència de recerca '40 db'. Però que hi ha darrere d'aquesta solitud no desitjada en joves? Frustració? Pèrdua de valors? La implementació de les noves tecnologies? Debatem amb els experts Jordi Pigem, filòsof de la ciència i escriptor, Joaquim Serrabona, doctor en psicologia i especialista en teràpia familiar del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Marta López, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i membre del grup de recerca consolidat interuniversitari 'Entorns i Materials d'Aprenentatge' (EMA) de la UB, i Sandra Escapa, sociòloga i professora lectora del Departament de Sociologia de la UB.