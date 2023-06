Avui sortim

54:49

Segona hora: joves precaris i joves músics

El cost de la vida i la precarietat laboral contiuen a l'alça per als joves. N'analitzem les causes i les possibles solucions amb Oriol Amat, catedràtic d'Economia per la UPF, i Oriol Barranco, sociòleg per la UAB. Després ens visiten professors i alumnes de l'escola microFusa, i amb ells parlem de dedicar-se a la música avui en dia i del mFLIVE, festival que acollirà la sala Apolo el 20 de juny.