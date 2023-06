Avui sortim

54:41

Amb Xavi Martínez

Jordi Costa acomiada la seva secció parlant de les oportunitats empresarials i econòmiques que suposen els avenços de la intel·ligència artificial. Ho fa amb Anna Escoda, llicenciada en Economia i Màster en Gestió de la Propietat Intel·lectual, que gestiona la cartera tecnològica del BSC; Mariona Sanz, llicenciada en Economia i Màster en Dret i Organització Administravia per la UPF, directora d'Innovació i Negoci del BSC; i Mateo Valero, catedràtic en Arquitectura de Computadors de la UPF i fundador i director del BSC. Després, descobrim per què l'Hospital de Bellvitge s'ha consolidat com a referent en el tractament de la obesitat, amb la dra. Núria Vilarrasa, responsable de l'àrea d'Obesitat de l'Hospital de Bellvitge, i la dra. Lucia Sobrino, cirurgiana general experta en cirurgia bariàtrica, membre de la Unitat d'Obesitat.