54:46

Amb Xavi Martínez

Avui a la secció d'Emergència Climàtica, la Pilar Sampietro ens parla de models d'horticultura urbana que s'han implantat a Barcelona. Tenim també a l'estudi per parlar del tema a Suso López, coordinador del projecte AgroVallbona al Pla de Barris, i a Laia Serra, membre de la Plataforma Ruralitzem-Veus per a la Sobirania Alimentària, i a Álvaro Porro, Comissionat d'Economia Social i Desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona, per telèfon.

Per a la VI Edició de les Jornades Inspiring a Alta Diagonal, fem un viatge al·lucinant del ciberespai al metavers amb Roberto Romero, expert en metavers i especialista en la creació de contingut interactiu.