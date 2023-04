54:57

Amb Xavi Martínez

Com cada divendres, concert de piano en directe amb Daniel Brand, que ens porta un nou mash up setmanal. La banda sonora del film 'Memorias de África' protagonitzat per Robert Redford i Meryl Streep és el tema escollit per la nostra audiència en el programa d’avui.

Els nois de Malmö 040, tornen a visitar-nos a l'estudi per anunciar nous concerts i nova música. Avui, actuen a Razzmatazz, on ja estan totes les entrades venudes.