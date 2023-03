54:43

Amb Xavi Martínez

Com cada setmana, el nostre pianista Daniel Brand ens porta un magistral mash up a piano amb la cançó 'Lie Like You Love ME' de la Rosalía.

Entrevistem a l'estudi al grup MEGARA, una banda de rock fucsia, ara mateix de gira i que al juny estaran a l'Apolo de Barcelona.