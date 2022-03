23:34

Carme Ruscalleda també ens proposa una amanida amb favetes que escaldarem un minut, si són més grans retirar la pell, "i a dins hi ha el premi que és mantega verda".

Avui dimecres, el programa de productes de mercat i cuina amb Carme Ruscalleda l'hem començat amb una notícia: la reobertura del Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, que ara el dirigirà el fill de la Carme, Raül Balam Ruscalleda, que ha avançat que serà una cuina 'diferent' i que ha d'obrir el juny. El restaurant Sant Pau, tenia 3 estrelles Michelin i fa quatre anys que és tancat.

Amb la mirada posada a la vaga de transportistes, hem fet avui dimecres el repàs als productes de temporada de la mà de la portaveu dels majoristes de Mercabarna, Elisabet Carvajal: Xirimoia, taronges, mandarines, llimona i llimes. Espinacs, bledes, cols o alls tendres, que són en el seu tram final de la temporada. Ja tenim espàrrec blanc de Gavà i bona fava de Castelló. De carn bistec de vedella, preus continguts. Ha començat la temporada del verat i corball i de marisc l'escopinya, que enfila el tram final.

Amb Carme Ruscalleda hem fet una immersió en el "Cebiche" que és un plat "que sedueix". També ens proposa faves en amanida, per la que triarem les més petites i les escaldarem un minut (si són grans retirar la pell) "a dins hi ha el premi que és mantega verda". Un cop escaldades, amanir-les com feia Josep Mercader: oli, sal, pebre, menta escaldada i vinagre, hi podem afegir uns encenalls de pernil i serà un entrant "diví". Els verats són ideals per fer-los escabetxats, el clàssic enfarinat i fregit i en aquell oli es fa l'escabetx i fent-lo a filets, els salpebrem fem la vinagreta, i després hi posem els filets.