22:57

Amb Xavi Martínez

La que és potser la xef més popular de Catalunya torna plena de receptes per posar-li sabor al dijous. Com a propostes tenim 'vedella estofada amb espàrrecs', 'rap allagostat amb pebre vermell', i les 'mandonguilles de conill amb albergínies'. Com sempre, Elisabet Carvajal, portaveu dels majoristes de Mercabarna, ens recorda els productes que no poden faltar a la nevera.