Un robot per combatre la solitud dels més grans

10:48

Amb Xavi Martínez

Parlem amb Felip Miralles, director de la Unitat d'eHealth d'Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) per parlar del projecte NHoA (Never Home Alone) un robot que acompanya a persones grans, ofereix solucions a les seves necessitats i lluita contra la solitud d'aquestes persones.