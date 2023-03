20:02

El mercat de la roba de segona mà ha crescut un 25% durant el darrer any, per això avui sortim a conèixer el treball de la planta d'Humana a l'Ametlla del Vallès i conèixer més sobre el funcionament d'Humana - Fundació pueblo para pueblo, que no només aposta per la sostenibilitat sinó que desenvolupa projectes de cooperació per ajudar als països més pobres. Ens ho explica Joan Carles Montes, portaveu de la fundació Humana, Glòria, treballadora de la planta, i Pascual Labarta.