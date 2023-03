20:38

Què és el que ens atreu tant de les històries de dones que falsegen la seva identitat? Per què ens obsessionen tant les dones mentidores? Per què la mentida i l'engany estan tan lligats a l'imaginari de la feminitat? Rita Rakosnik busca respostes a través d'aquelles dones que es fan passar per altres dones per aconseguir diners, fama i reconeixement.