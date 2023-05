Avui sortim

29:05

Amb Xavi Martínez

La setmana de la Natura ofereix més 500 activitats per tal que la ciutadania prenguem consciència de la necessitat de renaturalitzar el nostre entorn i vetllar per evitar la pèrdua de biodiversitat. Paula Puy i Ana Macha, ambientòlogues i tècniques de la Xarxa per la Conservació de la Natura, conviden a la implicació ciutadana. I Toni Llobet, un dels grans il·lustradors de fauna del nostre país, s'ha implicat organitzant el Festinat a Riudarenes.