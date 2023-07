Avui sortim

51:05

Amb Xavi Martínez

En la primera hora d'avui, el Cap de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, el sergent Ivan Clotet, ens explica com i per què han augmentat els robatoris a les autopistes des que van desaparèixer els peatges. Després connectem amb Pol Vendrell, que s'ha desplaçat fins al Museu Marítim de Barcelona per conèixer l'exposició 'Del Gòtic al Metavers. 3/4 de mil·leni del Consolat del Mar'. Repassa la història de la institució i comenta l'exposició amb el seu comissari, l'historiador i crític d'art Ricard Mas, i amb Jordi Domingo, Cònsol Major del Consolat del Mar. Finalment, Francisco Valiente, professor de Dret i de Debat en Tècniques d'Argumentació de Comillas ICADE, analitza la comunicació no verbal del cara a cara d'ahir entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez-Feijóo.