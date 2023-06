Avui sortim

54:44

En la primera hora d'avui, Pascual Labarta s'apropa a la pastisseria Triomf del Poblenou per parlar amb Antoni Bellart, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, ara que som a tocar de Sant Joan. Després, la dra. Natàlia Pérez de la Ossa, neuròloga especialista en ictus de l'Hospital Germans Trias, ens explica per què és important analitzar l'ictus (i com s'hi respon) amb perspectiva de gènere, tal i com han fet en el seu últim estudi.