Avui sortim a descobrir més sobre l'insomni així com les seves causes i com tractar-lo amb Francesc Segarra, psicòleg clínic, expert en trastorns del son i membre de l'equip de la Clínica del Dr. Eduard Estivill; i acompanyem a una brigada de neteja de Barcelona per conèixer el seu treball durant les festes de la Mercè amb Antonio Cobo, encarregat de la brigada de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona i Pascual Labarta.