54:49

Amb Xavi Martínez

Avui sortim a Castellterçol per conèixer com està afectant la sequera als ramaders que s'han de finançar per poder alimentar al bestiar amb Josep Garriga, propietari de la Granja Vall-Llosana i Uri Darnés, i valorem com ha canviat la vida de molts joves migrants la reforma de la llei d'estrangeria aprovada durant l'any passat amb Juantxo Gil, educador de la Fundació Nazareth i Sara Agulló, advocada tècnica d'acompanyament de la FEPA (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits).