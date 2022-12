54:37

Amb Xavi Martínez

En aquesta primera hora de programa, sortim amb l'Oriol Darnés a l'Escola Elisava, on parlem amb dos alumnes del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial de l'Escola Elisava sobre el seu treball de fi de grau que consisteix en la creació d'un joc de taula per millorar les competències dels infants en matemàtiques. Després, hem parlat amb Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya sobre quin menjar comprar perquè el preu dels àpats de Nadal no es dispari i, per acabar, l'Oriol Darnés ens porta un reportatge sobre la celebració d'aficionats argentins a Barcelona després de la victòria d'ahir al Mundial de Qatar 2022