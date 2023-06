13:18

Amb Xavi Martínez

Avui comencen casals d'estiu, colònies i campaments. En Pol Vendrell s'apropa a l'escola Mare Nostrum, a Horta, on la Fundació Pere Tarrés organitza el casal d'estiu. Com està anant el primer dia? Com ho viuen nens i monitors? Per què serveix, educar en el lleure? Ho comentem amb Aina Espona, responsable de la campanya de Casals de la Fundació Pere Tarrés.