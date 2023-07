09:03

Amb Xavi Martínez

Un estudi de l'Institut Reuters per a l'Estudi del Periodisme a Espanya ha determinat que 3 de cada 10 persones evita consumir notícies per por que aquestes siguin dolentes. Què hi ha darrere d'aquesta data? Sortim de dubtes amb Sílvia Martínez, professora dels estudis de Ciències de la Informació de la UOC.