Avui sortim

28:41

Amb Xavi Martínez

Nova polèmica de Risto Mejide, aquesta vegada per la publicació del seu llibre '16 notes' que parla (o no) sobre Bach, entre l'actor Mario Marzo i el pianista James Rhodes sobre el fet d'opinar sobre temes dels quals no som experts. Per això, debatem sobre les opinions, sobre el tractament de la música de segles passats i l'actual i ens endinsem en el món del sampleig escoltant cançons d'estils moderns que han fet servir elements musicals de compositors com ara Pachelbel, Bach o Beethoven.