28:18

Amb Xavi Martínez

Els pares i mares només tenen 45 minuts per dedicar-s'hi a ells i elles mateixes. Cuidar-se és molt important per no acabar estressat o estressada. Per això, la nostra psicòloga experta en parella Arantxa Coca té alguns consells per millorar les nostres actituds.