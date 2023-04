Com va la venda de mones de Pasqua d'enguany?

12:52

Amb Xavi Martínez

Avui sortim a l'obrador de la pastisseria La Colmena de Barcelona per conèixer de primera mà com s'està vivint les jornades prèvies a l'entrega de la mona de Pasqua, una tradició ja documentada al segle XIV i que s'estén per Catalunya, Múrcia, Aragó o el País Valencià. En parlem amb Toni Roig, pastisser en cap de La Colmena i Uri Darnés.