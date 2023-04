22:05

Amb Xavi Martínez

Rebem a l'estudi a Maria Parrado que acaba de treure 'Que tiene Madrid', la seva darrera cançó d'aquesta nova etapa en la qual ella mateixa s'encarrega de la composició. A banda, parlem del seu creixement com a artista i sobre els seus concerts, que s'han convertit en trobades amb els fans on els mocadors no poden faltar.