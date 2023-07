18:17

Amb Xavi Martínez

Avui sortim a conèixer els nous lavabos del Centre Comercial Maremàgnum de Barcelona creats per l'empresa One Hundred que compten amb una sala de recàrrega amb una cadira de massatges, una sala de lactància, un urinari capaç de mesurar la hidratació a través de l'orina i l'última tecnologia pensada pel confort de l'usuari i la sostenibilitat. Ho fem amb Niels Bakker, director d'operacions d'One Hundred a Espanya i Portugal i Pascual Labarta.