29:19

Analitzem la primera semifinal del Benidorm Fest

Ahir vam viure la primera semifinal del Benidorm Fest 2023, i hi va haver moltes coses a comentar. Per sort, avui hem comptat amb el nostre expert en televisió i 'show' en general, Manel Ferrer, per repassar totes i cadascuna de les actuacions de la gala.