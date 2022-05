16:45

Avui hem començat la visita "dels dimecres a mercat" parlant d'albercocs, molt rica en vitamina A ens diu Elisabet Carvajal, portaveu dels majoristes de Mercabarna. Cogombres, carabassó, preu estable del preu de porc i també del xai. Bon peix blau, seitons, sardines i verat, també bonítol. Sípia de l'Atlàntic. Peix de Sant Pere, navalla i musclos.



Les indicacions i els consells de Carme Ruscalleda comencen avui pels albercocs que és bona fresca, però també es poden fer una conserva dessecant-se: "les orellanes". Els carabassons tallats fins o a làmines, cru directament a l'amanida i amb el cogombre, al contrari, fer-ne una truita, una cosa diferent. Carme Ruscalleda ens explica el secret per fer uns macarrons de luxe: amb uns dauets de cansalada primer i després afegir-hi una botifarra esparracada i un bon sofregit de ceba i tomàquet. Ara que ve la calor, Ruscalleda també ens proposa un roff "porc", com un roffbeef però amb carn de porc, rostir-lo a un punt rosat i te'l pots emportar a la platja. També hem parlat de barbacoes i de sèpies, que aguanten molt bé la congelació i tens un talismà, per exemple per fer amb sèpia i la costella de porc: "fan un arròs boníssim". El peix de Sant Pere, que és un dels preferits de Carme Ruscalleda, diu que cal mantenir una mica rosset al costat de l'espina, si es desprèn, és que ens hem passat de cocció.