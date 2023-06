28:47

La joventut fa front a un creixent cost de la vida mentre treballa en feines precàries. Aquestes conclusions no només es basen en testimoni sinó que hi ha informes d'institucions com la Cambra de Comerç o Deloitte que així ho apunten. Amb el catedràtic d'Economia Oriol Amat i el sociòleg Oriol Barranco intentem treure'n l'entrellat.