Avui sortim

24:41

Amb Xavi Martínez

La plataforma ciutadana Residu Zero demana que es retiri el Pla de Desmantellament d'Incineradores actuals publicat per l'Agència Catalana de Residus. El document del pla conclou que no se'n pot desmantellar cap. A Montcada i Reixac el problema amb la incineradora està afectant directament als veïns. En parlen Antonio de Pedro i Antonio Olivares, del barri de Can Sant Joan i Mercè Girona, d'Ecologistes de Catalunya.