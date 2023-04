Avui sortim

02:12

Amb Xavi Martínez

Avui s'ha presentat la missió Hypatia I que té com a objectiu desxifrar com seria la vida a Mart des de Utah. Mariona Badenas-Agustí, Carla Conejo González, Ariadna Farrés Basiana, Laia Ribas, Núria Jar, Neus Sabaté, Cesca Cufí-Prat, Anna Bach i Helena Arias seran les encarregades d'impulsar projectes de recerca, desenvolupar activitats de divulgació i visibilitzar dones científiques per inspirar vocacions, especialment entre les nenes i les noies joves.