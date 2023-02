Avui sortim

09:19

Amb Xavi Martínez

Fa un any que Ucraïna va patir l'atac rus al seu territori. Per aquest motiu diverses entitats, organitzacions i famílies van oferir la seva ajuda per acollir persones que van haver de fugir del seu país. La casa de colònies El Collell, situada a Sant Miquel de Campmajor, va rebre una seixantena de refugiats i ara com ara encara hi ha 31 persones a les seves instal·lacions. Ens explica com ha estat aquest any de guerra Jordi Llopart, director de la casa de colònies El Collell.