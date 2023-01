Avui sortim

18:57

Amb Xavi Martínez

Una anàlisi de FACUA determina que les elèctriques guanyen 917 milions d'euros l'any per excés de potència contractada i que set de cada deu famílies tenen una potència superior a la contractada. Per això descobrim com saber si és el nostre cas, si és millor el mercat lliure o el regulat i a diferenciar les hores on el quilowatt hora és més barat i més car amb Rubén Sanchez, secretari general de FACUA i Víctor Ruiz Ezpeleta, professor d'OBS Business School.