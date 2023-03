23:07

Amb Xavi Martínez

Arriba la primavera, i com diu la dita 'la sang altera'. Serà veritat? En tot cas, molta gent aprofita aquesta època per trobar parella sentimental o sexual abans de l'estiu. Malauradament, acabem de saber que el 22% de les dones que queden amb homes per Tinder són violades... Per això, la nostra sexòloga Eva Moreno ens treu de dubtes amb la dita de la primavera i ens dona consells per accedir a les apps de flirteig de manera segura.