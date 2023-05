Eva Moreno: El Poliamor. Què és i com es pot practicar?

19:57

Amb Xavi Martínez

Avui la nostra sexòloga desenvolupa un dels termes dels quals més s'està sentint a parlar en termes de parella... El poliamor. Però és possible? Hi ha més d'un tipus de poliamor? Com ha de ser la convivència amorosa? Parlem de l'amor fora de la monogàmia.