Eva Moreno: Eròtiques no normatives i fetitxisme

17:14

Amb Xavi Martínez

Cada ésser humà desitja i fa l'amor de manera diferent. Per això, avui la nostra sexòloga experta ens parla d'eròtiques no normatives i el fetitxisme, els seus límits i com viure-ho en parella.