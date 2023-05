Pascual Labarta: Estudiar amb música és possible?

28:35

Amb Xavi Martínez

Ets dels que estudia o estudiava amb música o necessites silenci per poder concentrar-te? Analitzem les diferents possibilitats de música per estudiar i quin és el millor estil per aconseguir retenir tota la informació en època d'exàmens amb Pascual Labarta.