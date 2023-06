'Un estiu per reconnectar' amb Amics de la Gent Gran

Amics de la Gent Gran ha començat la seva campanya de vacances d'enguany: 'Un estiu per reconnectar'. Organitzen tot tipus d'activitats, entre les quals les Vacances Amigues, que recuperen després de tres anys sense fer-ho per culpa de la pandèmia. Ens ho explica Albert Quiles, director gerent d'Amics de la Gent Gran, amb qui també reflexionem sobre la soledat entre els més grans i com s'accentua durant l'estiu.