Avui sortim

24:24

Amb Xavi Martínez

L'Associació Espigoladors conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona fomenten espigolades veïnals per recollir les taronges dels arbres de la ciutat. Amb el resultat en fan melmelades de taronja amarga molt apreciada per la cultura anglesa. Anna Gras, responsable de Comunicació d'Espigoladors i Andrea Llobet, del departament Mans al Verd de l'Ajuntament de Barcelona ens expliquen la importància de la participació ciutadana per obtenir més coneixement ambiental.