Avui sortim

18:39

Amb Xavi Martínez

Avui coneixem els testimonis de Marta, cuidadora d'en Quim, a qui li van detectar esclerosi múltiple fa més de 30 anys, i Irene Bolea, pacient des que tenia 19 anys. Elles ens expliquen com és conviure amb la malaltia, les dificultats i els reptes que suposa tant com a pacients com a cuidadors lluitar contra una malaltia degenerativa i les seves emocions. En aquesta línia la Fundació Esclerosi Múltiple vol reconèixer socialment el rol de les persones cuidadores i la família com a agents que proporcionen suport i qualitat de vida als malalts.