Avui sortim

18:38

Amb Xavi Martínez

Avui Nacho Bañeras convida a l'espai de filosofia a Octavi Piulats, filòsof que va ser professor d'Antropologia i Filosofia de la Cultura a la Universitat de Barcelona, que ha escrit el llibre 'La ecoreligión de lo sagrado', on separa els termes de religió i la cosa sagrada, parla de com les religions monoteistes contribueixen a la hipoteca ecològica i tracta l'ànima mundi, o tractament del planeta com un ésser viu.