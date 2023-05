13:43

Amb Xavi Martínez

Avui sortim al Disseny Hub de Barcelona on fins a l'agost es pot visitar l'exposició Digital Impact amb 16 obres d'artistes i estudis d'arreu del món configurades com una ciutat on podem experimentar diferents emocions i sensacions a través de l'art digital. Mireia Escobar, directora del Disseny Hub Barcelona i Pascual Labarta, ens expliquen com és aquesta proposta.