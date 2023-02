Avui sortim

18:55

Amb Xavi Martínez

José Luis Perales és l’artista escollit aquesta setmana per la nostra audiència. A partir del seu mític “Un velero llamado libertad”, el nostre pianista hi suma “How deep is your love” de Calvin Harris & Disciples, “Pepas”, de Farruko i “Time”, del film Inception (Origen) obra del brillant compositor de bandes sonores Hans Zimmer.

Daniel Brand crea en directe un eclèctic mashup de temes d’ahir i d’avui, on les covers dels diferents temes s’enllacen i barregen entre

elles.



A més, debatem la importància creixent de la viralitat de la música a les xarxes socials, sobretot a Instagram o TikTok, i com han canviat les tendències de consum de música en els darrers anys.



Era millor la compra física i escolta pausada de música, a les dècades anteriors, o és millor la situació actual de lloguer de música en streaming i consum ràpid?

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.



Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!