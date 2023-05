Avui sortim

26:52

Amb Xavi Martínez

Després de la ressaca eurovisiva, la nostra audiència demana escoltar la flamant vencedora sueca Loreen, que amb el seu tema "Tattoo" ja sap el que és recollir dues vegades el micròfon de cristall.

Una cançó que està sent objecte de crítiques i acusacions de plagi múltiples, des de la qual el nostre pianista parteix per a enllaçar precisament "Flying free” (Pont Aeri) de Dj Skudero & Xavi Metralla, "The winner takes it all" i "Waterloo", totes dues d’ABBA, i "Heroes" de Måns Zelmerlöw.

A través del popurri i la improvisació en directe, Daniel Brand analitza, explica i mostra al piano els dos possibles plagis del tema suec, mentre comentem altres curiositats del festival i la gala del dissabte, així com la importància del context tonal a l'hora d'avaluar plagis en la música actual.

