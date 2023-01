Avui sortim

24:02

Amb Xavi Martínez

“Summertime sadness” és la cançó escollida per la nostra audiència aquesta setmana, a partir de la qual el nostre pianista hi afegeix el Minuet BWV Anh 114 de J.S. Bach, “Feed the birds”, cantada per Julie Andrews a la banda sonora de Mary Poppins i Paraules d’amor, del nostre cantautor català Joan Manuel Serrat.

Daniel Brand crea en directe un brillant mashup de temes melancòlics, on les covers dels diferents temes s’enllacen i barregen mútuament. Vols demanar la teva cançó?

Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!